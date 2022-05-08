الرابطة تكشف موعد الداربي العاصمي بين المولودية والاتحاد

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، موعد خوض مباريات الجولة الـ30 من البطولة المحترفة، والتي تتقدمها قمة مولودية الجزائر، واتحاد العاصمة.

وكشفت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، عن تحديد تاريخ 15 ماي الجاري، لخوض مباراة مولودية الجزائر، واتحاد العاصمة

كما ستجرى هذه المواجهة المقررة بملعب “5 جويلية”، انطلاقا من الساعة السابعة مساء، حسب ذات المصدر.

وجاء برنماج باقي مباريات هذه الجولة كاملا على النحو التالي: