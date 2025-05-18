الرابطة تكشف موعد انطلاق “داربي الجزائر”

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأحد، عن موعد انطلاق اللقاءين المتأخرين عن الجولة الـ 22، بين شباب قسنطينة ومولودية وهران، ومولودية الجزائر أمام الجار اتحاد العاصمة.

وستُلعب المواجهتان يومي الخميس والجمعة الـ 22 والـ 23 ماي الجاري على التوالي. بعدما تم تأجيلهما عن موعدهما الأصلي، بسبب مشاركة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة، في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وستكون البداية، يوم الخميس، بمواجهة شباب قسنطينة ومولودية وهران، التي ستنطلق بداية من الساعة 18:00 بملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة.

بينما سينطلق داربي “الجزائر” بين المولودية والاتحاد، عند الساعة 20:00 من مساء الجمعة القادم، بملعب 5 جويلية 62.