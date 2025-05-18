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الرياضة

الرابطة تكشف موعد انطلاق “داربي الجزائر”

بقلم محمد لمين صحراوي
الرابطة تكشف موعد انطلاق “داربي الجزائر”
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كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأحد، عن موعد انطلاق اللقاءين المتأخرين عن الجولة الـ 22، بين شباب قسنطينة ومولودية وهران، ومولودية الجزائر أمام الجار اتحاد العاصمة.

وستُلعب المواجهتان يومي الخميس والجمعة الـ 22 والـ 23 ماي الجاري على التوالي. بعدما تم تأجيلهما عن موعدهما الأصلي، بسبب مشاركة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة، في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وستكون البداية، يوم الخميس، بمواجهة شباب قسنطينة ومولودية وهران، التي ستنطلق بداية من الساعة 18:00 بملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة.

بينما سينطلق داربي “الجزائر” بين المولودية والاتحاد، عند الساعة 20:00 من مساء الجمعة القادم، بملعب 5 جويلية 62.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎رابطة_گرة_القرم_المحترنة ابطةكرة المحترفة LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL موبيليس moses الرابطة برمجة- 2025/05/22 18:00 .وهران ২ القسنطيني ر .ủ MC ORAN CS CONSTANTINE قسنطينة حملاوي الشهيد ملعد CONSTANTINE- STADE CHAHID HAMLAOUI 22 الجولة USMA MCA 2025/05/23 20:00 إالجزائر USM ALGER الجزائر. ㅁ MC ALGER الجزائر 1962 جويلية ملعب ALGER STADE U5 JUILLET 1962 22 الجولة silibm المستقبل ه 仁 WWW.LFP.DZ LFP_ALGERIE المحترفة القدم كرة رابطة‎’‎

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