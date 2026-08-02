الرابطة تكشف موعد سحب قرعة رزنامة البطولة المحترفة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأحد، عن موعد اجراء عملية سحب قرعة رزنامة البطولة المحترفة لموسم 2026-2027.

وكشفت الرابطة، عبر موقعها الرسمي، بأنه سيتم عقد اجتماع مع رؤساء الأندية، بمقر الرابطة، يوم غد الإثنين، والذي سيشهد سحب قرعة رزنامة الموسم الجديد للبطولة المحترفة.

كما أوضح ذات المصدر، بأن هذا الاجراء، يدخل ضمن التحضيرات الخاصة بانطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وبرمجت الرابطة المحترفة، منطقة مختلطة، خاصة بوسائل الإعلام، ستقام ابتداء من الساعة السادسة مساء، بعد نهاية الأشغال.