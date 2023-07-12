الرابطة تكشف موعد مباريات الجولة الأخيرة من البطولة المحترفة

نشرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن توقيت خوض مباريات الجولة الثلاثون، والأخيرة من بطولة الموسم الجاري.

وكشفت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، عن قرارها بعدم خوض كل مباريات هذه الجولة في نفس التوقيت مثلما كان عليه الأمر في آخر أربعة جولات.

كما قررت الرابطة خوض مبارتي أولمبي الشلف، واتحاد خنسلة، بالإضافة لمباراة شبيبة الساورة ووفاق سطيف، في توقيت مغاير، لباقي مباريات هذه الجولة.

وجاء البرنامج الكامل لبماريات الجولة الـ30 والأخينرة من البطولة المحترفة، والمقررة هذا السبت، على النحو التالي: