الرابطة تكشف موعد وبرنامج أول جولتين من مرحلة العودة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، موعد استئناف مباريات البطولة المحترفة، وبرنامج أول جولتين من مرحلة العودة.

وأعلنت الرابطة المحترفة عبر موقعها الرسمي، عن تحديد تاريخ 9 فيفري الجاري، لاستئناف مباريات البطولة.

كما نشرت الرابطة البرنامج الكاملة للجولة الـ16، المقررة يومي 9، و10 فيفري، بالإضافة لبرنامج مباريات الجولة الـ17 المقرر اجراؤها ما بين 15 إلى 17 فيفري.

وجاء البرنامج الكامل لمباريات الجولتين الـ16 والـ17 من البطولة المحترفة على النحو التالي: