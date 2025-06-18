الرابطة تكشف موعد وتوقيت مباريات الجولة الأخيرة من البطولة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، برنامج مباريات الجولة الـ30، والأخيرة من الموسم الجاري للبطولة المحترفة.

وحددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، موعد وتوقيت مباريات هذه الجولة، والتي ستلعب يومي 20، و21 جوان الجاري.

وستشهد مباريات هذه الجولة لقاءات جد حاسمة ومصيرية، بالنسبة لعدة أندية، سواء تلك التي تنافس على اللقب والمراتب الأولى، أو تلك التي تصارع من أجل البقاء.

وجاء البرنامج الكامل لمباريات هذه الجولة الـ30 والأخيرة من البطولة المحترفة كاملة، على النحو التالي: