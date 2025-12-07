الرابطة تكشف موعد ومكان خوض مباريات الدور الـ16 لكأس الجزائر

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأحد، موعد، ومكان، خوض مباريات الدور الـ16 من منافسة كأس الجزائر 2026.

ونشرت الرابطة المحترفة عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، تاريخ، وتوقيت خوض مباريات هذا الدور، بالإضافة للملاعب التي ستحتضن كل مباراة.

وحسب البرنامج المسطر، ستلعب مباريات هذا الدور الـ16، على مدار خمسة أيام، من 11 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وجاء البرنامج الكامل لمباريات الدور الـ16 من منافسة كأس الجزائر، على النحو التالي: