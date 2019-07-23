الرابطة تلزم الأندية بإرسال تفاصيل تقدم الأشغال على مستوى الملاعب

وجهت الرابطة المحترفة لكرة القدم خطابا مباشرا لرؤساء أندية القسم الأول والثاني، بخصوص التحفظات التي صاغتها لجنة مراقبة المنشأت الرياضية خلال زيارتها الأولى.

وكانت لجنة مراقبة المنشآت الرياضية قد سجلت العديد من حالات التدهور على مستوى العديد من الملاعب.

وأكدت الرابطة المحترفة أنها سجلت تأخرا كبيرا في أعمال الصيانة على مستوى بعض الملاعب، وأنها لم تتلق اي تفاصيل لحتى الآن حول مدى تقدم الأشغال.

وألزمت الرابطة المحترفة لكرة القدم أندية القسم الأول والثاني بإرسال تفاصيل تقدم الأشغال في المستقبل القريب.