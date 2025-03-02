الرابطة تنقل مباراة اتحاد العاصمة وترجي مستغانم إلى ملعب “نيلسون مانديلا”

أجرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تعديلا على برمجة مباراة الجولة الـ19 من البطولة، والتي ستجمع اتحاد العاصمة، بالضيف ترجي مستغانم.

وكشفت الرابطة المحترفة، اليوم الأحد، عبر موقعها الرسمي، عن نقل مباراة اتحاد العاصة، وترجي مستغانم، إلى ملعب “نيلسون مانديلا”.

كما أضاف ذات المصدر، بأن هذا اللقاء، سيلعب يوم الخميس المقبل 6 مارس الجاري، انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا.

يذطر أن هذه المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، وترجي مستغانم، كانت مقررة بملعب “54 جويلية”، قبل نقلها إلى ملعب “نيلسون مانديلا”.