الرابطة توافق على طلب اتحاد العاصمة بخصوص مباراتهم أمام مقرة

وافقت الرابطة المحترفة لكرة القدم، على الطلب الذي تقدمت به إدارة فريق اتحاد العاصمة، والخاص بمباراتهم المقبلة أمام الضيف نجم مقرة.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الإثنين، بيان، أعلنت من خلال عن موافقة الرابطة المحترفة، على تغيير توقيت مباراتها المقبلة أمام نجم مقرة.

كما أوضح ذات البيان، بـأن هذه المباراة التي كانت مبرمجة على الساعة السابعة مساء، تمت الموافقة على تأجيلها للساعة الثامنة ليلا.

ويأتي هذا بهدف اتاحة الفرصة لأنصار فريق اتحاد العاصمة الحضور لملعب تيلسون مانديلا من أجل متابعة هذه المباراة.