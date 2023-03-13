الرابطة توضح بشأن برمجة لقاءات المحترف الأول خلال شهر رمضان

كشفت الرابطة المحترفة، اليوم الإثنين، عن توضيحات بشأن برمجة لقاءات المحترف الأول خلال شهر رمضان الفضيل.

وحسب ماجاء في بيان الرابطة، عبر موقعها الرسمي، فقد تم التأكيد على إقامة المباريات ليلا بالنسبة للأندية التي تملك الإنارة في ملاعبها.

وأكد بيان الرابطة، أنه يجب على الأندية ضرورة إتخاذ كافة الإحتياطات لضمان السير الحسن للمباريات ليلا.

أما بالنسبة للأندية التي لاتملك إنارة في ملاعبها، بإمكانها اللعب في النهار.

والأندية التي لاتملك إنارة في ملاعبها وترغب باللعب ليلا، سيتم نقل مبارياتها إلى ملعب آخر مجهز بالإنارة.