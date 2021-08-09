الرابطة توقع اتفاقية الرعاية الطبية والصحية لنهائي كأس الرابطة

أمضى رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، أمس الأحد، على اتفاقية رعاية، متعلقة بالتغطية الطبية والصحية لنهائي كأس الرابطة.

وأمضى عبد الكريم مدوار، بمقر الرابطة، على هذه الاتفاقية، مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الريان الطبية، عبد الفتاح حمود.

وفرضت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اجراءات صحية صارمة، في نهائي كأس الرابطة، لضمان تفادي انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن نهائي كأس الرابطة، المقرر غدا الثلاثاء بملعب “5 جويلية”، سيجمع فريقي شبيبة القبائل، بنجم مقرة.