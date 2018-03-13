الرابطة تُبرمج الجولة ال24 من المُحترف الأول يوم ال30 مارس

برمجت الرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم الجولة ال24 من المُحترف الأول موبيليس يوم الجمعة 30 مارس القادم.

فيما ستكون نفس الجولة من المُحترف الثاني موبيليس يوم السبت 31 مارس مثلما أشار إليه موقع الرابطة اليوم الثلاثاء.

وأضاف بيان موقع الرابطة أن الجولة ال23 التي إنطلقت بلقاء شباب قسنطينة وشباب بلوزداد يوم السبت الماضي.

ستُستكمل في الفترة المُمتدة من الثلاثاء 13 مارس إلى السبت ال17 من نفس الشهر ماعدا لقاء “شبيبة القبائل-مولودية الجزائر”.

الذي لم تُحدد الرابطة تاريخ إجراءه بعد والمُقرر بملعب 01 نوفمبر بتيزي وزو.