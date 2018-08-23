عاجل

الرابطة تُبرمج مواجهة “عين مليلة – سطيف” بـ”باتنة”

الرياضة
  • -
  • 0
الرابطة تُبرمج مواجهة “عين مليلة – سطيف” بـ”باتنة”
بقلم إسماعيل عشاش

أعلن الموقع الرسمي للرابطة المُحترفة لكرة القدم برمجة المواجهة بين “جمعية عين مليلة” و”وفاق سطيف” على أرضية 1 نوفمبر بـ”باتنة”.

وجاء هذا القرار بسبب عدم تأهيل ملعب “الإخوة دمان دبيح” لإحتضان المُباريات الرسمية للمُحترف الأول، من طرف اللجنة المعنية بالأمر.

وكانت “لاليغ” برمجت المواجهة السالفة الذكر أولا بملعب “الخروب” ولكن إدارة “لاصام” رفضت إستقبال مُنافسيها بولاية قسنطينة، لتقبل أخيرا بـ”باتنة”.

وأعلنت إدارة الرئيس، عبد الكريم مدوار أيضا عن برمجة مواجهة “نجم مقرة” و”ترجي مُستغانم” بأرضية ملعب “8 ماي 45″ بـ”سطيف”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital