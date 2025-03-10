الرابطة تُجري تعديلات على رزنامة الجولة الـ 20

أجرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تعديلات في رزنامة لقاءات الجولة الـ 20 من البطولة، والمقرر أن تلعب أيام الجمعة والسبت والأحد.

وأبرزت الرابطة، بأن هذه التغييرات جاءت بسبب مواجهة ثمن نهائي كأس الجزائر. المرتقب الثلاثء الـ 11 مارس الجاري (رائد القبة- اتحاد العاصمة).

ومست تعديلات الهيئة الكروية اللقاءين المقررين بالعاصمة. بين مولودية الجزائر والضيف اتحاد خنشلة، إلى جانب الداربي بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد.

وتم تقديم مواجهة المولودية وخنشلة من يوم الأحد 15 مارس إلى السبت 14 من نفس الشهر، بملعب 5 جويلية بداية من الساعة 22:00.

فيما تم تأخير الداربي بين الاتحاد وبلوزداد، الذي كان مقررا السبت 15 مارس، إلى اليوم الموالي. بملعب “نيسلون مانديلا” ببراقي، بداية من الساعة 22:00.