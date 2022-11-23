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الرياضة

الرابطة تُحدد تاريخ 4 مباريات متأخرة من البطولة

بقلم حواز عبد النور
الرابطة تُحدد تاريخ 4 مباريات متأخرة من البطولة
صورة مركبة
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حددت الرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تاريخ 4 مباريات متأخرة من الرابطة المحترفة موبيليس.

حيث أكدت “لاليغ” في بيان لها أن 4 لقاءات متأخرة عن جولات سابقة، ستُلعب يوم السبت 3 ديسمبر 2022.

ويتعلق الأمر بـ: لقاء مولودية الجزائر وشباب بلوزداد لحساب الجولة الخامسة، ولقاء شبيبة القبائل ونادي بارادو.

بالإضافة لاتحاد الجزائر ووفاق سطيف لحساب الجولة السابعة، وشبيبة الساورة وشباب قسنطينة عن الجولة الثامنة.

رابط دائم : https://nhar.tv/szpd7
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