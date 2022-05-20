الرابطة تُحدد رسميا تواريخ الجولتين 33 و34 والمباريات المتأخرة

كشفت الرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم عن تواريخ مباريات الجولتين 33 و34 من الرابطة المُحترفة إضافة إلى المباريات المتأخرة.

كما حددت “لاليغ” موعد الداربي العاصمي المُتأخر من الجولة 27 بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد.

والذي سيُلعب يوم الأربعاء 8 جوان المُقبل بداية من الساعة السابعة إلا الربع بملعب عمر حمادي ببولوغين.

الجولة 33: يومي 03 و05 جوان 2022.

الجولة 34 والأخيرة: يومي 10 و11 جوان 2022.

المواجهة المتأخرة من الجولة 30: وفاق سطيف-نصر حسين داي يوم الثلاثاء 14 جوان بداية من 19:45 بملعب 08 ماي 1945 بسطيف.

المواجهة المتأخرة من الجولة 27: وفاق سطيف-أتلتيك بارادو يوم الأربعاء 08 جوان بداية من 18:45 بملعب 08 ماي 1945 بسطيف.