الرابطة تُحدد مواعيد إجراء لقاءات المحترف الأول المؤجلة والجولتين 19 و20

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تواريخ إجراء لقاءات المحترف الأول المؤجلة، والجولتين 19 و20.

وحسب بيان الرابطة عبر صفحتها عبر الفايسبوك، فقد جرى تحديد تواريخ اللقاءات المؤجلة على النحو التالي:

هلال شلغوم العيد ضد شباب بلوزداد ستُلعب بتاريخ 2 مارس المقبل

شبيبة القبائل ضد جمعية الشلف ستُلعب بتاريخ 2 مارس المقبل

مولودية البيض ضد إتحاد العاصمة ستُلعب بتاريخ 3 مارس المقبل

كما جرى تحديد مواجهات الجولة 19 ، يومي 10 و 12 مارس المقبلين، و مواجهات الجولة 20 تم تحديدها بتاريخ 17 و18 مارس المقبلين.