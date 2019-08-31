عاجل

الرابطة تُحدد موعد كأس السوبر بين السياربي ولياسما

الرياضة
  • -
  • 0
الرابطة تُحدد موعد كأس السوبر بين السياربي ولياسما
بقلم إسماعيل عشاش

أوضح البيان الرسمي لآخر إجتماعات المكتب الفيدرالي للفاف، بان رئيس الرابطة، عبد الكريم مدوار، كشف عن موعد إقامة كأس السوبر.

وسيكون شباب بلوزداد على موعد مع مُلاقاة جاره إتحاد العاصمة، في الفاتح من شهر نوفمبر القادم، في إنتظار موافقة السلطات.

ويترقب الجميع الديربي بين السياربي المتوج بكأس الجمهورية ولياسما المُتحصلة على لقب البطولة الوطنية، الموسم الماضي.

ولم يتم الكشف عن الملعب الذي سيحتضن المواجهة لحد الساعة، بإعتبار أن “لاليغ” متخوفة من الوقوع في خطأ يُحرجها مُستقبلا.

وتُشير كل المعطيات بأن المُركب الأولمبي 5 جويلية هو من سيستقبل هذه المُباراة، بإعتباره أن يُساعد كلا الطرفين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=694411

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com