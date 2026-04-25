الرابطة تُحيّن رزنامة البطولة المحترفة.. مباريات متأخرة وبرمجة مكثفة حتى منتصف ماي

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة عن تحيين رزنامة الرابطة المحترفة الجزائرية موبيليس للموسم الرياضي الجاري، وذلك بإعادة برمجة عدد من المباريات المتأخرة إلى جانب تحديد مواعيد الجولات القادمة.

وجاء البرنامج الجديد على النحو التالي:

الأربعاء 29 أفريل

مباراتان متأخرتان عن الجولة 19:

مولودية الجزائر - أولمبيك أقبو

شبيبة القبائل – مولودية وهران

الإثنين 04 ماي

مباراتان متأخرتان عن الجولة 18:

شباب بلوزداد – اتحاد خنشلة

اتحاد الجزائر – أتلتيك بارادو

الجولة 28

تُجرى يومي 07 و08 ماي حسب البرنامج المحدد من الرابطة، في جولة حاسمة في سباق الترتيب.

الثلاثاء 12 ماي

مباراتان متأخرتان: شبيبة الساورة – شباب بلوزداد (الجولة 19)

اتحاد الجزائر – ترجي مستغانم (الجولة 27)