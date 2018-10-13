الرابطة تُرسم قرار منع السنافر من التنقل إلى العاصمة والشناوة من الذهاب لقسنطينة

رسمت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم الخبر الذي إنفردت به النهار أمس والذي يقضي بمنع أنصار فريق شباب قسنطينة من التنقل إلى العاصمة وكذا الشناوة من الذهاب لمدينة الجسور المعلقة في لقاء العودة.

ونشرت هيئة الرئيس عبد الكريم مدوار بيان أشارت خلاله للقرار المُتخذ والذي جاء بعد مُراسلة المناجير العام للسياسي طارق عرامة والمدير العام الرياضي للعميد كمال قاسي السعيد.

وأضاف بيان الرابطة أن القرار جاء بسبب الحساسية الموجودة بين أنصار الفريقين والذي إنجر عنها أحداث مؤسفة الموسم الماضي في نصف نهائي الكأس الذي جمع العميد بشبيبة القبائل بملعب الشهيد حملاوي.