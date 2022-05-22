الرابطة تُعلن تأجيل نهائي كأس السوبر !

أعلنت الرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم عن تأجيل نهائي منافسىة الكأس الممتازة لموسم 2020-2021.

كما كشفت “لاليغ” عبر بيان لها نشرته اليوم الأحد في موقعها الرسمي أن التاريخ الجديد لنهائي السوبر سيتم تحديده لاحقا.

قبل أن يُضيف البيان أن تاريخ المواجهة التي ستجمع شبيبة القبائل المُتوج بكأس الرابطة المُحترفة وشباب بلوزداد الحائز على لقب الرابطة المُحترفة سيتم تحديده بالتشاور مع السلطات العمومية.

كما كان من المُقرر أن يُلعب هذا النهائي يوم 17 جوان المُقبل.