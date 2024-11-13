الرابطة تُقدم مواجهة “الداربي” بـ48 ساعة

أحدثت الرابطة المحترفة لكرة القدم تغييراً على موعد “الداربي” بين مولودية الجزائر و شباب بلوزداد، برسم الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة.

وبحسب البرمجة الجديدة التي نشرتها الرابطة المحترفة على الموقع الرسمي. فقد تم تقديم مواجهة الداربي بـ48 ساعة عن الموعد المعلن عنه مسبقاً.

وستجرى المباراة بين المولودية وبلوزداد يوم الأربعاء المقبل بعدما كانت مبرمجة يوم الجمعة بملعب 5 جويلية الأولمبي، فيما لم تحدد الرابطة بعد موعد انطلاق هذه المواجهة.

للإشارة، يمتلك شباب بلوزداد في رصيده مواجهتين مؤجلتين لحد الآن، أمام شبيبة الساورة و شبيبة القبائل، في إطار الجولتين السابعة والتاسعة من الرابطة المحترفة.