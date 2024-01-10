الرابطة تُهدد إتحاد الجزائر بـ”الويكلو”

كشفت إدارة نادي إتحاد العاصمة، أنها تلقت مراسلة من الرابطة المحترفة لكرة القدم، فحواها أنها تلقت رابع إنذار هذا الموسم، بسبب إستخدام الجمهور الألعاب النارية، في مباريات الفريق الأخيرة.

وكشفت إدارة الإتحاد، عبر بيان صفحتها “فيسبوك”، أن الرابطة خيرت إدارة الإتحاد، إما دفع غرامة مبلغ مليون دينار، وخوض مواجهة شبيبة الساورة، برسم الجولة الثالثة عشر من المحترف الأول، بدون جمهور، أو دفع غرامة مبلغ مليوني دينار، وإلغاء عقوبة اللعب دون الجمهور.

وأكدت إدارة الإتحاد، في بيانها، أنها قررت اختيار دفع الغرامة وتفادي حرمان جمهورها من مساندة الفريق.

كما وجهت إدارة اتحاد العاصمة، نداء ‘لى جماهير الفريق، إلى وضع حد لهذه التصرفات والامتناع عن استخدام الألعاب النارية في الملاعب مستقبلا، والتي تضر بصورة النادي وتفادي للعب دون جمهورنا.