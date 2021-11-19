الرابطة.. دقيقة صمت بملعب “1 نوفبمر” ترحما على لوصيف حماني

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن الوقوف دقيقة صمت، خلال الجولة الرابعة، ترحما على لوصيف حماني.

ونشرت الرابطة عبر حسابها الرسمي، بيان أقرت من خلاله الوقف دقيقة صمت بملعب “1 نوفمبر” بتزي وزو، قبل انطلاق مباراة شبيبة القبائل، وأمل الأربعاء.

ويأتي هذا ترحما على روح البطل الجزائري الأسبق للملاكمة لوصيف حماني، الذي شعيت جنازته ظهر اليوم الجمعة.

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