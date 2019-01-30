الرابطة ستُسوي حقوق البث التلفزيوني من خزينتها!

تتجه الرابطة المُحترفة لكرة القدم، للقيام بدفع مُستحقات البث التلفزيوني للأندية التي تدين لـ”التلفزيون الجزائري”، من خزينتها.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة الرئيس، عبد الكريم مدوار، في إنتظار قيام مؤسسة “التلفزيون” بالوفاء بديونها في أقرب الآجال الممكنة.

وإشكتى العديد من مُسيري الفرق، من عدم وفاء التلفزيون الجزائري، بإلتزاماته تجاهها، وهو ما أثر كثيرا على مداخليها.

ووجه “التلفزيون الجزائري”، من صفحته الرسمية على “فايسبوك”، قصفا مُوجها لـ”لاليغ”، مُعتبرا إياها سببا رئيسيا في تأخر تسديد حقوق البث.

وإعتبر البيان بأن “الرابطة”، لم تقم بدورها لحماية الحقوق، من القرصنة التي تقوم بها العديد من القنوات الخاصة.