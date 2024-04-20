الرابطة :”نرفض المساس بأي شكل من أشكال السيادة الوطنية”

دافعت الرابطة المحترفة لكرة القدم عبر موقعها الرسمي في بيان لها، عن فريق اتحاد العاصمة الذي تلقى هجمة شرسة من قبل نهضة بر كان المغربي.

وقالت الرابطة الوطنية في بيان لها، اليوم السبت “الرابطة على رأس محمد أمين مسلوق تؤكد التضامن و الدعم الكامل لنادي اتحاد الجزائر وتبدي استعدادها لمساندة النادي أي قرار يتخذه من أجل الحفاظ على مصلحة الجزائر”.

كما أضاف بيان الرابطة “الرابطة تبدي استعدادها لمساندة النادي في أي قرار يتخذه من أجل الحفاظ على مصلحة الفريق و الجزائر وضد كل محاولات الخروج عن القوانين و اللوائح الدولية لكرة القدم”.

وختم بيان الرابطة “تؤكد الرابطة رفضها التام المساس بأي شكل من أشكال بالسيادة الوطنية مهما كانت طبيعتها أو مصدرها”.