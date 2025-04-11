الرابطة التونسية تعاقب بلايلي بالإيقاف مباراتين وغرامة مالية

سلّطت لجنة الانضباط التابعة لمكتب الرابطة المحترفة التونسية لكرة القدم، اليوم الجمعة، عقوبة الإيقاف مباراتين وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف دينار تونسي، في حق الدولي الجزائري لنادي الترجي، يوسف بلايلي.

وذلك وفقاً لما كشفته وسائل إعلام تونسية، اليوم الجمعة. وتأتي هذه العقوبة على خلفية اتهام نجم المنتخب الوطني بقيامه بحركة غير أخلاقية. بعد تسجيله الهدف الأول في مواجهة فريقه أمام شبيبة العمران، شهر مارس المنقضي.