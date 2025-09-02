الرابطة المحترفة.. تأجيل مواجهة مولودية الجزائر – نجم بن عكنون

تنطلق الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة، يوم الخميس، بمواجهات واعدة على ملاعب الوطن.

وتتباين مهام الأندية بين تأكيد بدايتها الإيجابية أو تدارك التعثرات السابقة.

وتتضمن هذه الجولة 9 مباريات مثيرة، فيما يبرز قرار تأجيل مباراة مولودية الجزائر ونجم بن عكنون إلى تاريخ لاحق.

برنامج المباريات:

الخميس 5 سبتمبر

مولودية وهران - ترجي مستغانم / الساعة 19:00 – ملعب ميلود هدفي، وهران.

النادي الرياضي القسنطسني – سريع غليزان / الساعة 16:00 – ملعب الشهيد حملاوي، قسنطينة.

مولودية البيض – وفاق سطيف / الساعة 17:00 – ملعب زكريا مجدوب، البيض.

شبيبة الساورة – جمعية الشلف / الساعة 20:00 – ملعب 20 أوت 1955، بشار.

الجمعة 6 سبتمبر :

شبيبة القبائل – أولمبيك أقبو / الساعة 19:00 – ملعب حسين أيت أحمد تيزي وزو.

أتلتيك بارادو – اتحاد الجزائر / الساعة 17:00 – ملعب عمر بن رابح، الدار البيضاء.

اتحاد خنشلة – شباب بلوزداد / الساعة 17:00 – ملعب عمار حمام، خنشلة.