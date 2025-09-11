الرابطة المحترفة.. وفاق سطيف يتجاوز “السياسي” ويحقق أول فوز له هذا الموسم

نجح وفاق سطيف، اليوم الخميس، في فك عقدة التعادلات وحقق أول فوز له هذا الموسم، بعدما قلب تأخره أمام النادي الرياضي القسنطيني إلى فوز ثمين بنتيجة (2-1).

في مباراة جرت بملعب 8 ماي 1945 لحساب الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة.

المواجهة بدأت بقوة من جانب الضيوف، حيث تمكن المهاجم طاهر من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 23، بعد عمل فردي رائع من الجناح الغول الذي تلاعب بدفاع الوفاق ومرر كرة حاسمة وضعت زميله في وضعية مثالية للتسجيل.

رد فعل أصحاب الأرض لم يتأخر، إذ كثفوا من ضغطهم على مرمى بوحلفاية، وتحصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة 28، غير أن الظهير الأيمن حميدي فشل في تحويلها لهدف، لتبقى النتيجة على حالها مع نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، دخل الوفاق بعزيمة أكبر، وتمكن الوافد الجديد زروقي من تعديل الكفة بتسديدة قوية من خارج منطقة العمليات في الدقيقة 49، لم تترك أي حظ للحارس.

وبعد عشرين دقيقة، عاد اللاعب نفسه ليوقع الهدف الثاني برأسية محكمة من داخل منطقة الجزاء، مستغلاً سوء تمركز دفاع المنافس.

وبهذا الفوز، يرفع وفاق سطيف رصيده إلى 6 نقاط ليرتقي مؤقتاً إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

بينما تجمد رصيد “السياسي” عند النقطة السادسة، بعد فوزين أمام مستقبل الرويسات في الجولة الثالثة، وفوز أمام مولودية البيض في الجولة الأولى. وهزيمتين أمام كل من ترجي مستغانم، في الجولة الثانية، والخسارة أمام الوفاق في الجولة الرابعة.