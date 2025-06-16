الرابطة المحترفة تكشف مواعيد مباريات الجولة الختامية

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة، اليوم الاثنين، مواعيد مباريات الجولة الـ30 من منافسة الرابطة المحترفة، وهي الجولة التي ستكون حاسمة في تحديد هوية بطل الموسم، والأندية النازلة إلى رابطة الهواة.

ووفقا لبيان الرابطة، تقرر إقامة جميع مباريات الجولة الأخيرة يومي الجمعة والسبت، 20 و21 جوان الجاري.

ويرتقب أن تكون هذه الجولة حاسمة ومليئة بالإثارة، لا سيما وأن الصراع على لقب البطولة لا يزال مفتوحا، إلى جانب اشتداد المنافسة في أسفل الترتيب لتفادي السقوط.

ودعت الرابطة جميع الأندية إلى التحلي بالروح الرياضية واحترام القوانين التنظيمية لضمان اختتام الموسم الكروي في أفضل الظروف الممكنة.