الرابطة المحترفة.. لجنة الانضباط توقع عقوبات صارمة على عدة أندية

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، قرارات تأديبية ضد لاعبين، مدربين وأندية. عقب التجاوزات التي رافقت مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة.

وجاء في القرارات أن أولمبي الشلف تعرض لغرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف دينار بسبب استعمال الألعاب النارية من طرف أنصاره.

أما نجم بن عكنون، فقد تم تغريم لاعبه زاوش أحمد بـ 100 ألف دينار بعد احتجاجه على قرار الحكم.

العقوبات طالت أيضًا مولودية وهران، حيث سلطت غرامات على اللاعبين عقياب جوبا وبلخيثر مختار بنفس القيمة (100 ألف دينار لكل واحد) بسبب الاحتجاجات. إضافة إلى إنذار للفريق وغرامة قدرها 400 ألف دينار إثر إشعال الألعاب النارية ورمي المقذوفات.

كما تقرر توقيف الأمين العام بوعناني محمد فوزي والمسير بارودي بليللو بصفة مؤقتة في انتظار جلسة الاستماع يوم بعد غداً الخميس.

من جهته، نال مدرب شباب بلوزداد، راموفيتش سيد، إنذارًا وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار، إلى جانب تغريم النادي بـ 50 ألف دينار لتسببه في تأخير انطلاق الشوط الثاني.

بينما عوقب لاعب النادي الرياضي القسنطيني، ندياي ميلو، بإنذار وغرامة مماثلة.

أما اتحاد خنشلة، فقد طالت العقوبة مدربه بهلول عبد القادر ومساعده بن ناصر أيمن بإنذار وغرامة لكل منهما بـ 100 ألف دينار. إضافة إلى غرامة بـ 40 ألف دينار للفريق بسبب سلوك غير لائق.

كما سلطت عقوبة مالية بـ 60 ألف دينار على ترجي مستغانم نتيجة تكرار إشعال الألعاب النارية.

فيما لم يسلم وفاق سطيف هو الآخر من العقوبات. حيث غرم كل من جحنيط أكرم وفرحاني هواري بـ 100 ألف دينار، إضافة إلى غرامة للفريق بـ 40 ألف دينار.

وفيما يخص اتحاد الجزائر، فقد عوقب اللاعب بن زازة إبراهيم بإنذار وغرامة قدرها 100 ألف دينار. كما غرّم النادي بـ 50 ألف دينار بسبب انعدام لوحة الإعلانات الرقمية بالملعب.

وقررت اللجنة توقيف السكرتير لعروسي مصطفى والمدرب حجار شريف بصفة مؤقتة في انتظار جلسة الاستماع يوم الخميس.

واختتمت اللجنة قراراتها بالتأكيد على فتح ملفات تأديبية إضافية، أهمها المتعلقة بتصريحات بعض المدربين عبر وسائل الإعلام. في إشارة إلى مدرب شباب بلوزداد راموفيتش سيد الذي سيُستمع إليه في الجلسة القادمة.

بهذه العقوبات، تؤكد لجنة الانضباط عزمها على فرض الانضباط واحترام القوانين داخل الملاعب الجزائرية. في محاولة للحد من التجاوزات التي تتكرر في كل جولة من البطولة.