الرابطة تكشف برنامج المراسم والبروتوكولات الخاصة بالكأس الممتازة 2025

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، البرنامج الرسمي للمراسم والبروتوكولات الخاصة بالكأس الممتازة 2025.

وحسب ما نشرته الرابطة المحترفة، سيتم عرض مجسم الكأس الممتازة، لأنصار اتحاد العاصمة، يوم غد الجمعة، من (9:00) صباحا إلى منتصف النهار (12:00) ، بملعب عمر حمادي ببولوغين.

في المقابل، سيكون دور أنصار مولودية الجزارئر، يوم السبت، بداية من من العاشرة صباحا، إلى الواحدة زوالا، بملعب “علي عمار المدعو علي لابوانت” بالدويرة.

كما أوضحت الرابطة بأنه سيُعقد اجتماع تقني خاص بالنهائي، يوم الخميس 15 جانفي، على الساعة العاشرة صباحا.

وتقرر برمجة الندوة الصحفية الخاصة بفريق مولودية الجزائر، يوم الجمعة 16 جانفي، على العاشرة صباحا، بملعب “نيلسون مانديلا” في براقي. على أن تكون الندوة الصحفية الخاصة بفريق اتحاد العاصمة، في اليوم نفسه وبالملعب نفسه، على الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وبرمجت الرابطة المحترفة منطقة مختلطة لكلٍّ من فريق اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، حيث ستكون تدريبات الفريقين، عشية المقابلة، مفتوحة لمدة 15 دقيقة، أمام وسائل الإعلام.