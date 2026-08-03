الرابطة المحترفة تكشف عن رزنامة الموسم الكروي 2026-2027

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة، اليوم الاثنين، عن البرنامج الرسمي لمنافسات بطولة الرابطة المحترفة “موبيليس” للموسم الكروي 2026-2027، كاشفةً عن جدول المباريات الخاصة بمرحلة الذهاب، الممتدة من الجولة الأولى إلى غاية الجولة الخامسة عشرة.

وستنطلق المنافسة أيام 27 و28 و29 أوت الجاري، بإجراء الجولة الافتتاحية التي ستشهد عدة مواجهات قوية. أبرزها لقاء مولودية الجزائر ومولودية وهران، وقمة أولمبي الشلف وشباب بلوزداد، فيما تختتم مرحلة الذهاب يوم 31 ديسمبر 2026 بإجراء مباريات الجولة الخامسة عشرة.

ويرتقب أن يعرف الموسم المقبل تنافسًا كبيرًا على لقب البطولة، وصراعًا محتدما من أجل ضمان المراكز المؤهلة للمنافسات القارية وتفادي الهبوط.

ويأتي الكشف عن البرنامج في إطار تمكين الأندية من ضبط تحضيراتها وترتيباتها اللوجستية والفنية قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي ينتظر أن ينطلق وسط طموحات كبيرة من مختلف الفرق لتقديم موسم قوي وتحقيق أهدافها الرياضية.