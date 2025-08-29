الرابطة المحترفة.. أولمبيك آقبو يحقق فوزا صعبا على “الحمراوة”

يواصل أولمبيك آقبو كتابة سطور جديدة في تاريخه الكروي، بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي في موسمه الثاني ضمن الرابطة المحترفة.

ليؤكد عزمه على مقارعة الكبار رغم قلة الخبرة.

فبعد انتصاره في الجولة الافتتاحية على حساب ترجي مستغانم بهدف دون رد. عاد فريق آقبو ليُكرر النتيجة ذاتها، وهذه المرة أمام مولودية وهران.

في مباراة أظهر فيها أشبال المدرب عمروش، شخصية قوية وانضباطًا تكتيكيًا مميزًا.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب، مروان مهداوي، منح به ثلاث نقاط ثمينة للفريقه. جعلت من أولمبيك آقبو متصدرًا مؤقتًا لترتيب البطولة برصيد 6 نقاط من أصل 6 ممكنة، في انتظار استكمال باقي المباريات.