الرابطة المحترفة.. “الحمراوة” وبلوزداد يفترقان على التعادل الإيجابي

افترق فريقا مولودية وهران وشباب بلوزداد على نتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، في الكلاسيكو الجزائري الذي جرى مساء اليوم بملعب ميلود هدفي بوهران، لحساب الجولة الـ14 من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

واتسمت المباراة بالندية والتنافس الشديد بين الفريقين، رغم أنها جرت دون جمهور، حيث افتتح “الحمراوة” باب التسجيل عن طريق، أحمد كروم، في الدقيقة الـ52، مستغلًا ضغط أصحاب الأرض مع بداية الشوط الثاني.

قبل أن يتمكن شباب بلوزداد من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ70، فارضًا التعادل إلى غاية صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، يضيف كل فريق نقطة إلى رصيده في جدول الترتيب، في انتظار ما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.