الرابطة المحترفة.. الكشف عن برنامج المباريات المتأخرة

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة، اليوم الأربعاء، عن برنامج اللقاءات المتأخرة الخاصة بالرابطة المحترفة الأولى.

وهي المباريات التي ستُجرى خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجاري، في إطار تسوية رزنامة البطولة.

وبرمجت الرابطة، لحساب الجولة الثالثة، مواجهة تجمع مولودية الجزائر بنظيره نجم بن عكنون، يوم 23 ديسمبر 2025، بداية من الساعة 19:30، بملعب علي عمار المدعو لابوانت، بالجزائر العاصمة.

وفي إطار الجولة الثامنة، سيستقبل فريق اتحاد العاصمة نظيره مستقبل الرويسات، يوم 22 ديسمبر 2025، على أرضية ملعب 5 جويلية 1962، انطلاقا من الساعة 19:30.

وستُلعب مباراة أخرى متأخرة عن الجولة ذاتها، يوم 25 ديسمبر 2025، تجمع شباب بلوزداد بنادي وفاق سطيف، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، على الساعة 19:30.

وتندرج هذه اللقاءات ضمن مساعي رابطة كرة القدم المحترفة لضمان سير منتظم للبطولة، وتمكين الأندية من استكمال مبارياتهم المتأخرة في ظروف تنظيمية مناسبة.