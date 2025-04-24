الرابطة المحترفة.. الكشف عن برنامج المباريات المتأخرة والجولات المقبلة

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة عن برنامج المباريات المؤجلة للجولات 21، 22 و23 من بطولة الرابطة المحترفة.

كما حدّدت تحديد تواريخ الجولات 25، 26 و27. وتأتي هذه البرمجة من أجل استكمال المباريات المؤجلة وضمان سير المنافسة بوتيرة منتظمة لنهاية الموسم.

مباريات الجولة 21 المؤجلة:

اتحاد الجزائر × جمعية الشلف: الأربعاء 30 أفريل

وفاق سطيف × شباب قسنطينة: الجمعة 2 ماي

مباريات الجولة 22 المؤجلة:

شباب قسنطينة × مولودية وهران: الثلاثاء 6 ماي

الجولة 25:

تلعب أيام السبت 10، الأحد 11، والاثنين 12 ماي

الجولة 26:

تبرمج أيام الخميس 15، الجمعة 16، السبت 17، والأحد 18 ماي

مباريات الجولة 23 المؤجلة:

اتحاد الجزائر × شباب قسنطينة: الثلاثاء 20 ماي

الجولة 27:

تلعب أيام الجمعة 23، السبت 24، والأحد 25 ماي

مباريات مؤجلة لم يحدد تاريخها بعد: