الرابطة المحترفة تهنئ مولودية الجزائر بمناسبة تتويجها باللقب الشتوي

قدمت الرابطة المحترفة لكرة القدم تهانيها لنادي مولودية الجزائر بمناسبة تتويجه بلقب مرحلة الذهاب من بطولة رابطة كرة القدم المحترفة موبيليس، بعد مشوار مميز أنهاه الفريق في صدارة الترتيب عن جدارة واستحقاق.

وأشادت الرابطة في تهنئتها بالمستوى الكبير الذي قدمته مولودية الجزائر خلال النصف الأول من الموسم، سواء من حيث النتائج أو الاستقرار الفني. مؤكدة أن تصدر الفريق للبطولة بفارق مريح يعكس العمل الجاد والانضباط الذي ميّز أداء التشكيلة

وأنهت مولودية الجزائر مرحلة الذهاب في المركز الأول برصيد 36 نقطة بعد 15 مباراة. محققة 11 فوزا و3 تعادلات مقابل هزيمة واحدة فقط، مع فارق 12 نقطة عن أقرب الملاحقين، وهو ما جعلها الفريق الأقوى خلال هذه المرحلة.

كما نوهت الرابطة بقوة المولودية على ميدانها بملعب “علي عمار المدعو لابوانت”، برصيد خالٍ من الهزيمة. إضافة إلى نتائجها الإيجابية خارج الديار وصلابة خطها الخلفي الذي يعَدُّ أقوى دفاع في البطولة خلال مرحلة الذهاب.

وختمت الرابطة تهنئتها بتمنياتها لمولودية الجزائر بمواصلة النسق نفسه خلال مرحلة الإياب وتقديم موسم تنافسي ناجح يليق بتاريخ النادي وجماهيره. مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على نجاح البطولة ورفع المستوى الفني والتنظيمي.