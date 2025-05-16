الرابطة المحترفة.. سباق البقاء يشتعل قبل 5 جولات من الختام

انطلقت، اليوم الجمعة، الجولة الـ26 من بطولة الرابطة المحترفة، بإجراء مواجهتين مهمتين في سباق تفادي السقوط.

وأسفرت المباراتان عن تغييرات مؤثرة في أسفل الترتيب، وزادت من حدة الصراع قبل خمس جولات فقط على نهاية الموسم.

مولودية وهران تنقذ موسمها مؤقتًا

نجحت مولودية وهران في تحقيق فوز ثمين على ميدانها أمام نجم مقرة بنتيجة (2-1)، لترفع رصيدها إلى 30 نقطة وترتقي إلى المركز العاشر، مبتعدة نسبيًا عن منطقة الخطر.

في المقابل، تجمد رصيد نجم مقرة عند 27 نقطة، ليتراجع إلى المركز 14. ويعقّد وضعيته أكثر في سلم الترتيب.

أولمبيك أقبو ينعش آماله

وفي لقاء آخر لا يقل أهمية، تمكن أولمبيك أقبو من تحقيق فوز بالغ الأهمية على حساب اتحاد خنشلة بالنتيجة نفسها (2-1). رافعًا رصيده إلى 28 نقطة صعد بها إلى المركز الـ12.

أما اتحاد خنشلة، فرغم تساويه مع أقبو في النقاط (28)، إلا أنه تراجع إلى المركز الـ13 بفارق المواجهات المباشرة أو الأهداف.

مباريات حاسمة في الأفق

اتحاد بسكرة، صاحب المركز الأخير بـ 20 نقطة، سيكون أمام مهمة صعبة حين يواجه النادي الرياضي القسنطيني، هذا الأحد.

بينما ترجي مستغانم الذي يقبع في المركز قبل الأخير (15) بـ 26 نقطة. سيستقبل مولودية البيض يوم الأحد في لقاء مصيري.