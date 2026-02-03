الرابطة المحترفة.. شباب قسنطينة وأولمبيك آقبو يرتقيان للوصافة مؤقتًا

تمكن النادي الرياضي القسنطيني من تحقيق فوز مهم أمام ضيفه ترجي مستغانم بنتيجة هدفين مقابل هدف.

في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الـ17 من الرابطة المحترفة، ليصعد بذلك إلى وصافة الترتيب مؤقتًا برصيد 26 نقطة.

وعرف اللقاء تنافسًا كبيرًا، حيث نجح شباب قسنطينة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم المواجهة لصالحه. ما سمح له بمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز موقعه في سلم الترتيب العام.

في المقابل، تجمّد رصيد ترجي مستغانم عند 15 نقطة، ليبقى في المركز قبل الأخير. ما يزيد من تعقيد وضعيته في صراع البقاء، وسط حاجة ماسة لتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة.

وفي مواجهة أخرى عن الجولة ذاتها، عاد نادي أولمبيك آقبو بفوز ثمين من وهران، بعد تغلبه على مولودية وهران بهدف دون رد، في لقاء اتسم بالندية والصرامة التكتيكية.

وبهذا الانتصار، رفع أولمبيك آقبو رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، متخلفًا عن النادي الرياضي القسنطيني بفارق الأهداف فقط. فيما تجمّد رصيد مولودية وهران عند 23 نقطة في المركز السابع.

وتؤكد نتائج الجولة الـ17 اشتداد المنافسة في أعلى جدول الترتيب، مع تقارب النقاط بين عدة فرق، ما ينذر بجولات قادمة أكثر إثارة في سباق اللقب والمراكز المتقدمة.