الرابطة المحترفة.. شبيبة القبائل تباغت اتحاد العاصمة

حقق فريق شبيبة القبائل فوزا ثمينا على حساب اتحاد العاصمة بهدف دون رد، بملعب 5 جويلية الأولمبي. في قمة متأخرة عن الجولة الـ16 من الرابطة المحترف.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب، محمد أمين مداني، في الدقيقة العاشرة، مانحا الأفضلية للفريق القبائلي في مواجهة مثيرة شهدت تنافسا كبيرا بين الجانبين.

وعرفت المباراة احتجاجات واسعة من لاعبي اتحاد العاصمة الذين اعتبروا أن هدف مداني جاء بعد دفعه لمدافع الفريق داخل منطقة العمليات، غير أن الحكم احتسب الهدف وسط جدل كبير.

وبهذا الفوز، تعزز شبيبة القبائل موقعها في جدول الترتيب، وتؤكد عودتها القوية في سباق الاقتراب من كوكبة المقدمة.