الرابطة المحترفة: قمم واعدة ولقاءات قوية في الجولة الثالثة
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الجمعة، برنامج الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة، والتي تحمل في طياتها لقاءات قوية.
والبداية ستكون يوم الجمعة 5 سبتمبر، بإجراء مواجهات:
مولودية وهران - ترجي مستغانم
النادي الرياضي القسنطيني – مستقبل الرويسات
مولودية البيض – وفاق سطيف
شبيبة الساورة – جمعية أولمبي الشلف
مباريات السبت 6 سبتمبر
شبيبة القبائل – أولمبيك أقبو
اتحاد الجزائر – أتلتيك بارادو
مولودية الجزائر – نجم بن عكنون
اتحاد خنشلة – شباب بلوزداد
