الرابطة المحترفة: قمم واعدة ولقاءات قوية في الجولة الثالثة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الجمعة، برنامج الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة، والتي تحمل في طياتها لقاءات قوية.

والبداية ستكون يوم الجمعة 5 سبتمبر، بإجراء مواجهات:

مولودية وهران - ترجي مستغانم

النادي الرياضي القسنطيني – مستقبل الرويسات

مولودية البيض – وفاق سطيف

شبيبة الساورة – جمعية أولمبي الشلف

مباريات السبت 6 سبتمبر

شبيبة القبائل – أولمبيك أقبو

اتحاد الجزائر – أتلتيك بارادو

مولودية الجزائر – نجم بن عكنون

اتحاد خنشلة – شباب بلوزداد