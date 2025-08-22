الرابطة المحترفة.. مولودية البيض تسقط داخل الديار أمام “السياسي” وأقبو تطيح بمستغانم

عرفت الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة انطلاقة قوية للنادي الرياضي القسنطيني، الذي عاد بثلاث نقاط ثمينة من ملعب زكرياء مجدوب بالبيض.

بعدما تمكن من تحقيق الفوز أمام فريق مولودية البيض بنتيجة 0-2.

وفاجأ النادي الرياضي القسنطيني مضيفه مولودية البيض بأداء منظم وفعّال. مكنه من العودة بكامل الزاد من خارج الديار.

وافتتح اللاعب ربيعي باب التسجيل في الدقيقة الـ27.

قبل أن يضيف زميله خلفاوي الهدف الثاني في الدقيقة الـ85، مؤمنًا انتصارًا مستحقًا لـ”السياسي”.

من جهته، أولمبيك أقبو اقتنص فوزًا قاتلًا في الدقائق الأخيرة أمام ترجي مستغانم. وسجل هدف الفوز اللاعب عدادي من ركلة جزاء ترجمها بنجاح ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.