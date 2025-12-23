الرابطة المحترفة.. مولودية الجزائر تحقق فوزًا صعبًا على بن عكنون وتعزز صدارتها

تمكن فريق مولودية الجزائر من تجاوز ضيفه نجم بن عكنون بهدف دون رد، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للرابطة المحترفة. أقيمت على ملعب علي عمار، مساء اليوم الثلاثاء.

جاء هدف المباراة الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 56، عن طريق المدافع أيوب غزالة، منح المولودية فوزًا ثمينًا عزز صدارته للترتيب برصيد 28 نقطة. متجاوزًا خسارته الأخيرة أمام مستقبل الرويسات. وبفارق 6 نقاط عن الوصيف اتحاد الجزائر، مؤقتا.

وتبقى للمولودية مواجهتان مؤجلتان في رصيدها: ضد شبيبة القبائل (الجولة 6) والنادي الرياضي القسنطيني (الجولة 12). كما ستواجه وفاق سطيف يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الـ14. على أن تختتم مرحلة الذهاب بمواجهة أولمبي الشلف يوم 10 جانفي المقبل.

من جهته، توقف رصيد نجم بن عكنون عند 17 نقطة، محتلاً المركز السابع، بعد هذه الخسارة التي أعاقت تطلعات الفريق للتقدم في جدول الترتيب.