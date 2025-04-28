الرابطة تعلن تعديل برنامج المباريات المؤجلة لـ شباب قسنطينة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الاثنين، إجراء تعديلات على برنامج المباريات المتأخرة لفريق شباب قسنطينة استجابةً لطلب إدارة النادي.

وأوضحت الرابطة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أن المباريات المؤجلة للفريق التي كانت مبرمجة يومي 2 و6 ماي أمام فريقي وفاق سطيف وشباب قسنطينة، بالإضافة إلى مواجهة مولودية وهران، قد تم تأجيلها إلى موعد لاحق.

وكشفت الرابطة أن سبب التأجيل يعود إلى استدعاء خمسة لاعبين من النادي القسنطيني للمشاركة مع المنتخب الوطني المحلي. وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 29 من القوانين المتعلقة بالمنتخبات الوطنية.