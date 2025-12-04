الرابط تحدد موعد خوض المبارتين المتأخرتين عن الجولة الأولى

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد خوض المبارتين المتأخرتين عن الجولة الأولى من البطولة.

وحسب الموقه الرسمي للرابطة المحترفة، ستلعب القمة التي ستجمع شبيبة القبائل، بالضيف اتحاد العاصمة، يوم 8 ديسمبر، على الساعة (17:45) بملعب (حسين آيت أحمد).

كما برمجت ذات الهيئة، موعد خوض المباراة المتأخرة الثانية لحساب ذات الجولة، بين مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، في ذات التاريخ، انطلاقا من الساعة (20:00)، بملعب (علي لابوانت).

يذكر أن هاتين المبارتين المتأخرتين، تدخلان ضمن تسوية رزنامة الجولة الأولى من البطولة المحترفة لكرة القدم.