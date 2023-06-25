الرابط هنا.. الإعلان عن نتائج البيام

تم مساء اليوم الأحد، على الساعة الثالثة زوالا، الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط “البيام” لدورة جوان 2023.

وتم الإعلان عن النتائج بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات:

https://bem.onec.dz

وبالنسبة للمترشحين المتمدرسين عبر فضاء الأولياء:

https://awlya.education.gov.dz

كما تم إشهار قوائم التلاميذ الناجحين والمقبولين على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.

هذا وكشفت وزارة التربية الوطنية، أن نسبة النجاح الوطني في شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2023 بلغت 60.97 بالمائة.

وأعلنت الوزارة، أن الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 9:50 يعتبر ناجحا في شهادة البيام.

وبلغ عدد الناجحين المتمدرسين 213027، والتلاميذ المقبولين في السنة الأولى ثانوي بلغ 513683، ما نسبته 65.13 بالمائة.

كما بلغ عدد المتمدرسين المسجلين 788703 تلميذ، وعدد المترشحين المتمدرسين الحاضرين 781960، وعدد المتمدرسين الناجحين 476760.

وبلغ عدد الناجحين المتمدرسين المتحصلين على تقدير ممتاز 4810. فيما تحصل 34782 تلميذ على تقدير جيد جيدا. وتحصل 68312 تلميذ على قدير جيد، وتقدير قريب من الجيد تحصل عليه 105123 تلميذ.