الراحلة دلال عبد العزيز حاضرة في دراما رمضان 2022

تشارك الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في الموسم الرمضاني القادم، من خلال مشاهدها التي صورتها قبل وفاتها في مسلسل “عالم موازي”.

وتشهد دراما رمضان المقبل، ظهوراً خاصا لدلال عبد العزيز من خلال مسلسل “عالم موازي”، الذي يُعَدّ آخر أعمالها الدرامية. التي كانت تُصوره قبل رحيلها في أوت الماضي.

وكان قد توقف تصوير المسلسل في شهر أفريل، بسبب ضيق الوقت للانتهاء من المشاهد المتبقية. وكذلك دخول دلال عبد العزيز وسمير غانم المستشفى ووفاتهما بعد ذلك.

كما قرر صنّاع مسلسل “عالم موازي” الذي تَقوم ببطولته النجمة دنيا سمير غانم، عرض العمل في شهر رمضان المقبل.

وجاء ذلك، بعد تأجيل المسلسل رمضان الماضي بعد إصابة عدد كبير من المشاركين في المسلسل بفيروس كورونا. وعلى رأسهم بطلة العمل دنيا سمير غانم ووالدتها الراحلة.

وتجسد الفنانة الراحلة في المسلسل دوراً رئيساً في حي المنطقة الذي تدور من خلاله الأحداث. حيث جمعتها العديد من المشاهد مع الغالبية العظمى من أبطال العمل.

وحسب موقع مجلة “سيدتي”، فإن الفنانة الراحلة انتهت من تصوير عدد كبير من المشاهد قبل وفاتها.

كما قَرّرت الشركة المُنتجة لمسلسل “عالم موازي” وضع جميع مشاهد الفنانة الراحلة دون حذف أيٍّ منها، مع معالجتها درامياً.

فيما يشهد المسلسل عودة دنيا سمير غانم للدراما التلفزيونية الرمضانية، بعد غيابها لمدة عامين.

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