الراحل سليمان بخليلي في أسطر

توفي صبيحة اليوم الجمعة الإعلامي الكبير سليمان بخليلي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي عن عمر ناهز 58 سنة. متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ووري بخليلي الثرى ظهر اليوم بعد صلاة الجمعة بمقبرة ڨاريدي بالعاصمة في جو مهيب. حضره عدد كبير من الشخصيات وأصدقاء الفقيد وأهله.

ويعتبر بخليلي إعلامي ومنتج تلفزيوني جزائري معد ومذيع من مواليد 1963 ببسكرة بدأ مشواره في سلك التعليم. أين عمل مابين سنة 1982 و1986.

ليلتحق بعد ذلك في سنة 1986 بالإذاعة والتلفزيون الجزائري صحفيًا، أين تلقد منصب رئيس تحرير، ثم مدير الإنتاج في التلفزيون الجزائري.

الفقيد عمل بمحطة ورقلة محررًا ومذيعًا للنشرة الرئيسية، ثم الإنتاج التلفزيوني، أين قام بإنتاج العديد من البرامج. منها و”هديناه النجدين” و”أنغام من الجنوب” و”زدني علما”.

وفي سنة 1994 أنشأ مؤسسة استوديوهات الإنتاج التلفزيوني المستقلة رفقة عدد من الكفاءات الإعلامية المتخصصة في مجال الإعلام التلفزيوني.

ليقوم بعدها سنة 2020 بإطلاق قناة “البديل” المتخصصة في المحتوى الثقافي.

المرحوم سليمان بخليلي عرفه الجمهور الجزائري ببرنامجه الشهير خاتم سليمان الذي أحبوه كثيرا ثم قام بإنتاج “ساعة من ذهب” و”فرسان القرآن”. بالإضافة إلى “الإتجاه الصحيح” و”عد النجوم” والأخيرا “زدني علما”.

تم تتويج الفقيد بعدة جوائز نذكر منها جائزة الإبداع في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، بالإضافة تحصل إلى جائزة الإبداع الذهبية في مهرجان القاهرة الـ 14 للإعلام العربي فيسنة 2008.

رحم الله سليمان بخليلي وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون .